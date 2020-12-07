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اقتصاد

بعد آخر إرتفاع.. سعر الدولار في جميع بنوك مصر اليوم الاثنين 7-12-2020

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
سعر الدولار في جميع
سعر الدولار في جميع بنوك مصر
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مايكل عياد
تباين سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7-12-2020؛ بعد أن ارتفع أول أمس بمقدار طفيف وصل لقرش واحد وذلك علي مستوي الجهاز المصرفي المصري، وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.60 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء، وارتفاع قرشين للبيع مقارنة باسعار أمس.

وبحسب دولار لايف المتخصص في أسعار العملات بشكل مباشر فقد سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك "سايب" ، نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع، وسجل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك "العربي الأفريقي"، نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

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ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "عودة، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، كريدي أجرلايكول، الإسكندرية" نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي اليوناني بمصر نحو 15.61 للبيع و 15.71 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 15.59 للبيع و 15.69 جنيه للشراء.


وكان الجنيه المصرى قد حقق أداء جيدا منذ بداية العام الجارى وذلك على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة ، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 39 قرشا أمام الجنيه فى أول 11 شهرا من 2020.

من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير عن مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع، وذلك على الرغم من جائحة كورونا، وكذا بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا والمقرر منحها لمصر على عدة أقساط تنتهى فى 30 يونيو 2021.

وكان صندوق النقد الدولى قد أكد أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري.
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