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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبى بين دجلة والزمالك فى كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة وادى دجلة والزمالك، التي تجمعهما حاليًا باستاد السويس الجديد، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر، 

وشهدت المباراة تألق عمر عبد العزيز حارس دجلة في الحفاظ علي شباكه ومنع  إحراز تقدم الزمالك

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى :عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد حسام - مصطفى الزناري - محمد فرج.

خط الوسط: يوسف وائل فرنسي – أحمد حسن – سيف جعفر.

خط الهجوم: شيكوبانزا – ناصر منسي – آدم كايد 


بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جريشة.

ـخط الدفاع: شادي ماهر ـ سيف تقى ـ محمد رجب ـ يحيي مصطفى.

 خط الوسط: محمد فتحي ـ محمد عبد العاطي ـ أحمد الشيمي ـ أحمد فاروق.

 خط الهجوم: محمد عبدالرحيم ـ  أحمد رفعت

مباراة وادى دجلة والزمالك وادى دجلة الزمالك استاد السويس الجديد كأس عاصمة مصر

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