موجز السوشيال.. ابن هشام سليم لـ منتقديه: البطاقة مكتوب فيها أنثى وهعمل اللي أنا عايزه .. وأحمد عيد يعتذر عن الظهور على قناة الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها على النحو التالي:
أحمد عيد يعتذر عن الظهور على قناة الزمالك.. شاهد
وكتب احمد قائلا: " بعتذر عن الظهور علي قناة الزمالك انهاردة ".
بـ إطلالة جديدة.. ريهام عبد الغفور لـ جمهورها: كلما زادت التجاعيد زادت التجارب
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
وعلقت ريهام عبد الغفور قائلة " كلما زادت التجاعيد كلما زادت التجارب ".
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وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور رسالة مؤثرة إلى الفنانة حنان مطاوع من خلال منشورها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت ريهام عبد الغفور من خلال منشورها :"ثقتي في إنسانية وضمير حنان مطاوع، تكاد تكون أكبر من ثقتي في إنسانيتي وضميري أنا شخصيًا"
وعلقت ريهام عبد الغفور قائلة " كلما زادت التجاعيد كلما زادت التجارب ".
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وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور رسالة مؤثرة إلى الفنانة حنان مطاوع من خلال منشورها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت ريهام عبد الغفور من خلال منشورها :"ثقتي في إنسانية وضمير حنان مطاوع، تكاد تكون أكبر من ثقتي في إنسانيتي وضميري أنا شخصيًا"
أحمد عيد يهنئ على غزال على انتقاله إلى سموحة.. شاهد
هنأ الكابتن احمد عيد لاعب الزمالك السابق، اللاعب الدولي على غزال بالانضمام إلى نادى سموحة وذلك من خلال تعليقه على تغريدة نشرهاـ على غزال عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
بعد ظهورة بـ حلق.. ابن هشام سليم لـ منتقديه: البطاقة مكتوب فيها أنثى وهعمل اللي أنا عايزه
رد نور ابن الفنان هشام سليم على منتقديه بسبب ارتدائه حلقا بعد تحوله جنسيًا إلى ذكر ونشر مقطع فيديو من خلال حساية الشخصى عبر خاصية " استورى " .
وقال نور في الفيديو " كلمة للشباب اللى داخلة تتكلم عن الحلق بتاعى وان الحلق مضايقهم ، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه، فرقت إيه أنا لابس حلق بقيت أنا كدا خلاص كل اللي أنا عملته اتمسح"
وتابع نور : كل واحد يركز في نفسه ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه".
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وتحدث هشام سليم بجرأة شديدة خلال وجودة ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مؤخرا عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.
وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.
وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".
وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".
وقال نور في الفيديو " كلمة للشباب اللى داخلة تتكلم عن الحلق بتاعى وان الحلق مضايقهم ، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه، فرقت إيه أنا لابس حلق بقيت أنا كدا خلاص كل اللي أنا عملته اتمسح"
وتابع نور : كل واحد يركز في نفسه ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه".
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هشام سليم يرد بقوة على مهاجمى ابنه نور
وتحدث هشام سليم بجرأة شديدة خلال وجودة ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مؤخرا عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.
وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.
وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".
وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".