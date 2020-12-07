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أخبار العالم

ردا على تصريحات بومبيو.. وزير خارجية فنزويلا يصف الولايات المتحدة بالـ زومبي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
وزير خارجية فنزويلا
وزير خارجية فنزويلا
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قسم الخارجي
وصف وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياس، الولايات المتحدة الأمريكية بالـ "زومبي"، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول الانتخابات الفنزويلية. 

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي في تغريدة على تويتر: "تحدث الزومبي! على الرغم من أنه وفقا لرئيسه، دونالد ترامب، كان هناك تزوير في الانتخابات الأمريكية". 

وأضاف: "تلقى الحقيقة بهدوء واستسلام، لقد فشلت في فنزويلا، نأمل أن تعود الدبلوماسية قريبا إلى الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض". 

وأعلن بومبيو في وقت سابق أن نتائج الانتخابات البرلمانية في فنزويلا، "لن تعكس إرادة شعب البلاد بسبب التزوير".

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر: "لقد تم بالفعل تزوير الانتخابات في فنزويلا. النتائج التي أعلنها نظام مادورو غير الشرعي لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي. ما يحدث اليوم هو عملية احتيال وخداع ، وليس انتخابًا". 



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