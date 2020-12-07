الزيادة السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية.. في ندوة بجامعة الوادي الجديد

نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد ، ندوة بعنوان (المشكلة السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية) بكلية الآداب بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والعاملين وطلاب الكلية .





وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين فرع المجلس القومى للسكان بالوادى الجديد ، فى ظل الاجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة الوادى الجديد للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين واعضاء هيئات التدريس.





وقال الدكتور القذافي خلف مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن الندوة حاضرت فيها عبير متولى مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالوادى الجديد ، واكدت على ضرورة تفعيل الاستراتيجيه القوميه للسكان والخاص بالشباب وصحة المراهقين.

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وأشارت مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، خلال المحاضر إلى أبعاد القضية السكانية فى مصر والتجارب الدولية المختلفة فى مواجهة قضية السكان وأهم السبل التى تنتهجها الدولة لمجابهة الأوضاع السكانية والعمل على النهوض بخصائص السكان كما تناول أعضاء المجلس شرح موضوعات الصحة الإنجابية المرتبطة بالمراحل العمرية المختلفة للمرأة ودور الرجل وأهميه رفع وعى الشباب بتلك الموضوعات وأهمها الحقوق الإنجابية والممارسات الضارة التى تؤثر بالسلب فى قضية السكان وذلك بهدف رفع وعي الطلاب بالقضية السكانية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية.





وأوضحت أن الندوة استهدفت "30" طالب وطالبة من الفرق والشعب المختلفة بكلية الآداب بجامعة الوادى الجديد.





من جانب آخر، نظم المعمل المركزي بكلية العلوم ورشة العمل الأولى عن الميكروبات المحللة للمخلفات السيليلوزية .





وقال الدكتور أحمد سيد أحمد حرباوي عميد كلية العلوم بالوادى الجديد، ان ورشة العمل تنظم بالتعاون والتنسيق بين جامعة الوادي الجديد و أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا.





وأضاف ان الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوفاية من فيروس كورونا بالالتزام بالتباعد الاجتماعى واعمال التعقيم والتطهير قبل بدء الورشة والتنبية على الحضور بالالتزام بارتداء الكمامة .





واضاف عميد الكلية، ان ورشة العمل حاضر فيها اساتذة متخصصون من جامعات اسيوط وسوهاج والسويس واساتذة من المركز القومى للبحوث.