محاضرات ثقافية وأدبية متنوعة بثقافة بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث شارك الفرع في احتفالية اليوم العالمي للإعاقة بهرم ميدوم بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة قدمت من خلاله عرض السمسمية.





وذلك بحضور د.هاني غنيم محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية بالمحافظة، كما أقام بيت ثقافة أبو سليم محاضرة عن "التعامل مع ذوى الاحتياجات بالشارع ضمن مبادرة شواعنا عنواننا" تناولت كيفية التعامل معهم دون تنمر واعتبارهم أشخاص طبيعية.





وعقد قصر ثقافة شرق النيل محاضرة عن "تعزيز القدرات النفسية عند الأطفال" قال مسؤول النشاط خلالها إن الصحة النفسية ليست مجرد انعدام الإضطرابات النفسية، ولكنها جزء لا يتجزأ من الصحة، ولا تكتمل الصحة بدون الصحة النفسية، وقد تتأثر بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية والبيئية، بجانب محاضرة عن "التحدث مع الآخرين" تناولت بعض الأمور التي يجب مراعتها لكي تتمتع بفن الحديث مع الآخرين كتقدير مشاعرهم وعدم الهجوم عليهم حتى وقت الخلاف، كذلك عقد بيت ثقافة ابوصير الملق محاضره بعنوان "روسيا اليوم وأمس" القاها رضوان سيد عبد المنعم مدرس أول التاريخ بالمدرسة الثانوية والذي تناول دور وتأثير الاتحاد السوفيتى،ثم روسيا فى المحافل الدولية ومدى عمق العلاقات المصرية الروسية منذ حرب أكتوبر وإلى الآن، إلى جانب عرض فني لفرقة أبو صير للآلات الشعبية.





وأعد بيت ثقافة الفشن ندوة أدبية حول القصة القصيرة لأحمد جلال وجمال عبد الله بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء والمثقفين أعضاء نادي أدب الفشن، تناولت كيفية كتابة القصة القصيرة ثم إلقاء بعض القصص القصيرة منها هبوط اضطراري، الوشاح الأحمر، الفستان الأبيض، الظل الأسود، زهايمر، الأسد وبقايا.





عقد بيت ثقافة اهناسيا الخضراء دائرة مستديرة حول الزراعة أشارت إلى أهمية الزراعة فى شتى المجالات الصناعية كالقطن والخضروات، بالإضافة إلى ورشة رسم عن ترشيد المياه.





يأتي ذلك ضمن الفاعليات والانشطة التي تقدمها الهيئة لنشر المعرفة ورفع الوعي والتصدي للأفكار الظلامية، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.



