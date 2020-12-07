10 صفقات جديدة.. علاء عبد الغني يكشف آخر استعدادات المقاولون لمواجهة الزمالك في الدوري

كشف علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، آخر استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك فى الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020 - 2021 والمقرر لها السبت القادم.





وقال علاء عبد الغنى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، "الأمور تسير بصورة طبيعية، ونستعد على قدم وساق لمواجهة الزمالك، وكل الظروف مهيأة لتقديم مباراة قوية فى افتتاح الدورى".





وأضاف علاء عبد الغنى، "التأهل الأفريقى فى أول ظهور بالكونفدرالية على حساب بطل جيبوتى منحنا دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة الزمالك، فى ظل الدعم الذى نتلقاه من مجلس إدارة المقاولون العرب، ونسعى لتقديم موسم مميز يشبه أداء الموسم الماضى".





وضم المقاولون العرب، 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم "أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز، باسم على، وأحمد مجدى".





وكان المقاولون حقق فوزًا عريضًا عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.





ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.



