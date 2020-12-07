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رياضة

صفقات الأهلي .. 8 لاعبين يرتدون القميص الأحمر في الموسم الجديد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:32 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
استطاع النادي الأهلي إبرام صفقاته الجديدة، وأغلق الباب عقب انتهاء فترة القيد الصيفي في مصر رسميا، والتي اختتمت بمنتصف الليل، إذ استطاع النادي الأهلي إبرام عدد من التعاقدات بالإضافة إلى استعادة عدد من اللاعبين المعارين.

ووصل عدد التعاقدات في النادي الأهلي إلى 3 لاعبين بين 2 من الدوري المحلي، وآخر من المغربي، واستعاد 5 لاعبين معارين ممن رحلوا الموسم الماضي .

صفقات الأهلي للموسم الجديد:

- بدر بانون
تعاقد الأهلي مع اللاعب بدر بنون لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، وقدم المارد الاحمر اللاعب في مباراة كأس مصر في التشكيل الأساسي وقدم مستوى مميز وسجل أول هدف مع النادي الاهلي من ركلة جزاء وتوج بكأس مصر.

- طاهر محمد طاهر
الأهلي أعلن عن تعاقده مع طاهر محمد طاهر، جناح المقاولون العرب،  لمدة خمس سنوات مقبلة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.

ولم يتخاذل طاهر منذ توقيعه للنادي الاهلي فقد تعرض لاصابة عضلية، وتعافى منها سريعًا ليتم الدفع به اساسيًا في لقاء الكأس الذي توج به الاهلي السبت الماضي.

- أحمد رمضان بيكهام
عاد أحمد بيكهام، صخرة الدفاع،  ولاعب وادي دجلة، والمنتخب الأوليمبي، إلى الأهلي من جديد، إذ وقع اللاعب على عقود انتقاله خلال فترة الانتقالات وأعلن النادي عن الصفقة رسميًا.

استعادة 5 لاعبين معارين:
- محمد شريف

استعاد الأهلي، محمد الشريف مهاجم الفريق، بعدما قدم مستوى جيد مع فريق إنبي ليقرر الأهلي عودة اللاعب لتدعيم خط الهجوم، خاصة بعدما حصل اللاعب على ثاني هدافي الدوري الموسم الماضي، برصيد 14 هدفًا.


- ناصر ماهر

وفي خطوة جيدة أيضًا استعادة لجنة التعاقدات بالأهلي اللاعب ناصر ماهر من سموحة مرة أخرى، بعد ظهر اللاعب بمستوى متميز طيلة الموسم المنقضي لفريق سموحة، ورأى الأهلي أن تواجد اللاعب بين صفوفه الموسم المقبل حتمي، وسيصب في مصلحة الفريق، لذلك قرر عودته من جديد.

- صلاح محسن

وفي استجابة من الأهلي لطلب موسيماني، المدير الفني للفريق، استعاد النادي صلاح محسن من جيد بعد نهاية فترة إعارته لنادي سموحة، بعد ظهر اللاعب بمستوى متميز .

- أكرم توفيق

ورغب الأهلي مرة أخرى في عودة اللاعب أكرم توفيق، بعد ظهوره بمستوى مميز مع فريق الجونة والمنتخب الأوليمبي، ليقرر الأهلي نهاية فترة إعارته وعودته للقلعة الحمراء.

- أحمد ياسر ريان

وأنهى الأهلي فترة إعارة أحمد ياسر ريان هو الآخر، بعدما قدم مستوى جيد مع الجونة، إضافة لتميزه مع المنتخب الأوليمبي، ليعود ضمن صفوف الأهلي في الموسم الجديد.
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