بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع الوفاق

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، التزامه التام باتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الليبية.





وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، إن "بعض القنوات المضللة تعمل على بث الفتنة وإطالة أمد الأزمة الليبية"، مشيرًا إلى أن قيادة الجيش الليبي وجهت جميع الوحدات بعدم الانجرار وراء الاستفزازات.





وشدد المسماري على أن الإخوان المسلمين وإعلامهم الكاذب يسعون لبث الفتنة بين أبناء الشعب الليبي، لافتًا إلى أن تركيا تواصل نقل المرتزقة والعتاد العسكري إلى غرب ليبيا.





وأضاف المسماري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل طائرات ضخمة تنقل معدات وأسلحة لحكومة الوفاق.





وتابع: "أردوغان لا يريد السلام ويدفع بالمزيد من المعدات والمرتزقة إلى ليبيا.. أ ردوغان على يقين أنه سيأتي يوم ويخرج من ليبيا، وبالتالي يريد أن يرفع قيمة الفاتورة للميليشيات في طرابلس".





وأردف: " أردوغان يرسل رسائل لدول أخرى بأنه قوي مثل الدول العظمى ويستطيع بناء قواعد عسكرية في ليبيا".



