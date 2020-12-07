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أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع الوفاق

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:44 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
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محمد عثمان
أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، التزامه التام باتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الليبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، إن "بعض القنوات المضللة تعمل على بث الفتنة وإطالة أمد الأزمة الليبية"، مشيرًا إلى أن قيادة الجيش الليبي وجهت جميع الوحدات بعدم الانجرار وراء الاستفزازات.

وشدد المسماري على أن الإخوان المسلمين وإعلامهم الكاذب يسعون لبث الفتنة بين أبناء الشعب الليبي، لافتًا إلى أن تركيا تواصل نقل المرتزقة والعتاد العسكري إلى غرب ليبيا.

وأضاف المسماري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل طائرات ضخمة تنقل معدات وأسلحة لحكومة الوفاق.

وتابع: "أردوغانلا يريد السلام ويدفع بالمزيد من المعدات والمرتزقة إلى ليبيا.. أردوغان على يقين أنه سيأتي يوم ويخرج من ليبيا، وبالتالي يريد أن يرفع قيمة الفاتورة للميليشيات في طرابلس".

وأردف: "أردوغان يرسل رسائل لدول أخرى بأنه قوي مثل الدول العظمى ويستطيع بناء قواعد عسكرية في ليبيا".

وأكد المسماري أن الرئيس التركي على استعداد لخرق وقف إطلاق النار من أجل تحقيق مصالح بلاده في ليبيا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي نفذت عمليات ضد مجموعات مسلحة وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي".
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