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بين الناس

انقطاع الكهرباء يثير غضب سكان مدينة السادات فى إمبابة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث سكان منطقة مدينة السادات بالقومية العربية التابعة لحى إمبابة محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار وتكرار انقطاع التيار الكهربائى بصورة متكررة ومفاجئة، دون إعلان مسبق من هندسة الكهرباء.  

وقال أهالى المنطقة فى رسالتهم : نعانى من انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة لعدة مرات فى اليوم ولفترات طويلة مما يؤدى إلى الكثير من الأضرار الأخرى منها عدم وصول المياه للكثير من المنازل التى تعتمد على المواتير ونحن فى أشد الحاجة إلى المياه فى ظل جائحة كورونا  للمحافظة على النظافة الشخصية لعدم انتشار الأمراض .   

وأضافوا : تقرر انقطاع الكهرباء لعدة أيام وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات مما تسبب في حرق بعض الأجهزة الكهربائية .

وناشد أهالى المنطقة المسئولين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، العمل على حل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن .
للتواصل مع القارئة من خلال رقم 01284417577

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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