إبراهيم حسن: الحكام بيخافوا من السوشيال ميديا.. والاتحاد السكندري اتظلم أمام الأهلي

قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري ، إن الفريق تعرض لظلم تحكيمي ، خلال مباراته أمام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر ، ما تسبب في خسارته وخروجه من البطولة.





وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم": كنا نملك الأمل والطموح لتحقيق الفوز علي النادي الأهلي ثم ببطولة كأس مصر، وكنا قريبين للغاية من ذلك.





وأكمل: نسعي لتحقيق بطولة تسعد الجماهير، والخسارة ليست عيبا، و إنما نشعر أننا تعرضنا لظلم كبير ، وطلبت من الحَكَم الرجوع لتقنية الفيديو الـ"VAR" مثلما فعل في قراره باحتساب ركلة جزاء ضد الأهلي، وبإعادتها من خلال الـ"VAR" احتسبت "فاول" في النهاية.





وأوضح أن فرصة الاتحاد السكندري للتويج باللقب امام طلائع الجيش كانت كبيرة للغاية وحلم لجماهير الاسكندرية، ولكن الحكم رفض العودة للـ ـ"VAR" وعندما طلبت ذلك رفض بشدة وتسأل لو كانت ركلة جزاء للأهلي كان هيعمل كده ؟

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واختتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلا: الحكام يخشون السوشيال ميديا والجماهير ولذلك يأخذون باعتبارات ألوان التيشيرتات.



