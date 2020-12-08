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فيديو جراف

فيديو جراف .. قصة الطفلة جودي التي هزت الوطن العربي بعد فقدها والديها

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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منار شعبان
هزت قصة الطفلة جودي الوطن العربي ولبنان بالأخص، وذلك بعد تعرضها لحادث مأساوي أودى بحياة والديها على الفور، بينما نجوت هي بأعجوبة.

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وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي صورة الطفلة جودي بعد انقاذها من الحادث المروع ويحتضنها أحد المسعفين داخل سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى لاستكمال علاجها وأثارت الصورة تعاطف المئات في الوطن العربي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قصة الطفلة جودي بعد تعرضها لحادث مأساوي وفقد والديها من خلال الفيديو جراف التالي.
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