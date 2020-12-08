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محافظات

إقبال ملحوظ من السيدات في ثانى أيام إعادة انتخابات النواب بالقليوبية..صور

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
اقبال ملحوظ من السيدات
اقبال ملحوظ من السيدات
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إبراهيم الهوارى
شهدت عدد من لجان مركز قليوب والقناطر إقبالا من المواطنين خاصة من السيدات للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والتى تجرى على مقعد واحد بمحافظة القليوبية.
وحرص رؤساء المدن على متابعة أعمال اللجان منذ الصباح الباكر وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية  بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.

واكد المحافظ على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات ومشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ، مضيفا أنه تم رفع حالة الطواريء بالمحافظة بدء من اليوم وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ 24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم.

يذكر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية  لإجراء الانتخابات في ظل تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والتى من بينها: توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين ،تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، فرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الانتخابية.

وكان الناخبين قد توافدوا على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بدائرة مركز قليوب والقناطر وشهدت اللجان هدوءا كبيرا فى الساعات الأولى امام اللجان منذ فتح أبوابها فى يومها الأول.
كما شهدت محيط مقار اللجان تعزيزات وتواجد امنى مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى الدائرة فضلا عن متابعة الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
إقبال ملحوظ من السيدات في ثانى أيام إعادة انتخابات النواب بالقليوبية..صور
إقبال ملحوظ من السيدات في ثانى أيام إعادة انتخابات النواب بالقليوبية..صور
إقبال ملحوظ من السيدات في ثانى أيام إعادة انتخابات النواب بالقليوبية..صور
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