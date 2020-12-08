شكرا لـ الموساد.. شاهد رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه التحية لمخابرات تل أبيب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة رفع علم إسرائيل فى وسط العاصمة الإيرانية طهران وتوجيه الشكر لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
ورفع علم إسرائيل على جسر مشاة في حي طهران بارس شرقي العاصمة، ومكتوبا تحته بالإنجليزية "شكرا أيها الموساد" وذلك بعد مرور 10 أيام على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، واتهام الحكومة الإيرانية لإسرائيل بالمسؤولية عن العملية.
ونشر ناشطون فيديو، قالوا إنه صور في إيران، ويظهر تمزيق صورة كبيرة للعالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في إحدى المناطق ولم يتسن التأكد من صحة ما تداوله ناشطون معارضون للنظام الإيراني.
وجرى اغتيال فخري زاده الجمعة 27نوفمبر في مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران.
اقدام جوانان در تهرانپارس در شرق پایتخت: برافراشتن پرچم اسراییل و نوشتن سپاس. #إسرائيل #موساد #جوانان_مبارز #آروم_نمیگیگیریم #براندازم #اعتراضات_سراسری #خامنه_اى #آذري_جهرمي #جوانی_کنید #مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی #مرگ_بر_خامنهای #تهران_پارس pic.twitter.com/Bg7DZ0M3If— Divee Sefid (@DiveeSefid) December 7, 2020