بمشاركة جمعية خيرية.. مياه القناة تحل مشكلة ضعف المياه بروض إسكندر

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ، الانتهاء تماما من مشكلة ضعف مياه الشرب بشكل تام بمنطقة "روض إسكندر" التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، مشيرا إلى تغيير خط 2 بوصة الى 4 بوصة بلاستيك pvc، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين شركة محافظات القناة، ومؤسسات المجتمع المدنى والتى تشمل تقديم الدعم لتوصيل خدمه مياه الشرب للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا بهدف توفير كوب مياه شرب نظيف.





وأضاف أنه تم التعاون مع أحد الجمعيات الخيرية والتى حرصت علي تقديم الدعم لتنفيذ الأعمال المطلوبة وقامت الشركة بالتنفيذ والإشراف علي اعمال تغير خط المياه من 2 بوصة القديم المتهالك الي 4 بوصة جديد بلاستيك ، وبعد الانتهاء تم دفع المياه للاهالى المنطقة.





وأشار رئيس مياه القناة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التسليك والتطهير لمنطقة ابوعطوه، ومنطقة الزغابة، والسحارة ، وبمنطقة الشهداء بشارع حسين حجازى بالبلابسة، وبمنطقة حى السلام أرض الجاويش، وبمنطقة المحطة الجديدة شارع ممفيس، ومنطقة الشيخ زايد، والثالثة جاهز، ومنطقة التمليك، مضيفا انه تم أصلاح كسر بخط 10 بوصه بقرية الشروق، وإصلاح خط قطر6 بوصه بقرية ابوعزام بالقصاصين.





أوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.





يأتي ذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.





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