بإجمالي 1600 متر.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء كوبري منقباد العلوي بطريق أسيوط/القاهرة الزراعي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة مفاجئة الأعمال الجاري إنشائها بمشروع كوبرى منقباد العلوي بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ويشيد بمعدلات الانجاز.





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وتابع المحافظ أعمال إنشاء الأعمدة وجسم الكوبري واستكمال صب الخرسانة واستمع لشرح تفصيلي من المهندس مصطفى عبدالله المدير التنفيذي للمشروع بشركة المقاولون العرب لنسب التنفيذ والخطوات التي وصل إليها في تنفيذ القواعد على جانبي الترعة الابراهيمية تمهيدًا واستكمال أعمال صب الخرسانة لجسم الكوبري مشددًا على الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال مع الالتزام بشروط الجودة والدقة والمواصفات الفنية كما استمع إلى شرح من المهندس سعد علي مصطفى بالهيئة القومية للطرق والكبارى والمشرف على المشروع.





ووجه محافظ أسيوط – خلال الزيارة – بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال تحت اشراف الهيئة القومية للطرق والكبارى مؤكدًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لافتًا إلى أن مشروع كوبري منقباد العلوي يعد نقلة نوعية تضاف إلى المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الطرق والكباري ويساهم في تحسين حركة النقل والمواصلات بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل قرية منقباد وتوابعها والذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل .



