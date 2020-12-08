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رياضة

شرط الزمالك للموافقة على احتراف مصطفى محمد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:15 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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منتصر الرفاعي
وضعت لجنة الكرة شرطا أساسيا للموافقة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الزمالك فى ظل رغبة اللاعب الشاب فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبى، وتمثل الشرط فى التعاقد مع مهاجم متميز يمتلك نفس المواصفات البدنية والفنية التى يتميز بها اللاعب، خصوصا أنه بات من أفضل المهاجمين داخل القارة السمراء فى الوقت الراهن.

وأكدت اللجنة أنها ستفتح باب المفاوضات مع مصطفى محمد لتعديل عقده ومساواته بلاعبى الفئة الأولى بالفريق الأبيض من أجل إغلاق صفحة رحيله ومنحه الإستقرار النفسى خاصة مع تلقيه  عروضا مغرية من أندية تركية ومحلية تصل الى  15 مليون جنيه سنويا. 

وطلبت لجنة الكرة من مصطفى محمد عدم التفكير فى الاحتراف فى الوقت الحالى وارجاء الأمر  لحين مشاركته فى اوليمبياد طوكيو المقبل حتى يحظى بفرصة احتراف حقيقة فى إحدى الدوريات الأوروبية الكبري.

و قال أشرف قاسم المشرف على الكرة  فى تصريحات هاتفية لــ"صدى البلد " إن مصطفى محمد لا يمكن تعويضه فى ظل الإمكانيات الفنية والبدنية العالية  التى ظهر عليها فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تقف أمام مصلحة اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، لكن يجب أن يتم التعاقد مع مهاجم سوبر بنفس المواصفات، وأوضح أن اللاعب يمتلك إمكانيات أكبر مما ظهر عليها فى الفترة الماضية وسنركز على إظهارها فى المرحلة المقبلة.


وإرتبط إسم هداف الزمالك والمنتخب الأوليمبى بالعديد من العروض المحلية والأوروبية أبرزها من أندية بيراميدز، وفناربخشة التركى الذى رصد مبلغ 2.5 مليون يورو للحصول على خدمات مصطفى محمد.
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