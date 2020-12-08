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حوادث

بعد توقفها ساعة.. استئناف التصويت فى انتخابات الإعادة للنواب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:01 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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جودت عيد - محمد زهير
استأنفت المقار الانتخابية فى 13 محافظة عملية استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بعد التوقف لمدة ساعة واحدة من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

كان ذلك فى القرار الذى أصدرته الهيئة وحمل رقم 68 لسنة 2020 وصدر بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته وغيرها من القوانين المتعلقة بالانتخابات.

وأكدت الهيئة فى قرارها أن ساعة الراحة المقررة قانونا تبدأ من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة، على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيس اللجنة الفرعية يعلن للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة  على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة.

ويتم إثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف، وتفتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.
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