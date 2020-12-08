وفاء عامر تكشف كواليس فيلمها الجديد "خان تيولا".. وحكايات تروى لأول مرة

قالت الفنانه وفاء عامر ، إن فيلم خان تيولا الذى قمت بعمله وسوف يعرض الفترة القادمة أنا فخورة بوضعه في تاريخي المهني خصوصا أن هذا الفيلم مهم ومخرج الفيلم قادم بقوة لافتة إلى أن إضاءة الفيلم مختلفة والديكور مختلف والملابس مختلفة وهذا يجعلني أشعر بالفخر لما وصلت إليه السينما المصرية.





وأضافت وفاء عامر عامر خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى ، أن الشباب القائمين علي إنتاج الفيلم يحبون الحياة ويحبون النجاح وكانوا ينتظرون أن يؤمن بهم أحد مؤكدة على أن اسم الفيلم "خان تيولا" هو علي اسم كائن متواجدة في أعماق البحار والمحيطات ومتجدد الخلايا ويدخل في صناعات مهمة كما أنه لا يموت.





،: من اجل دوري في الفيلم قمت بقص شعري وقمت بصبغة اللون الاحمر وقمت بإعادته بعد تصوير الفيلم الي لونه الطبيعي مشيرة الي ان اصعب شيء في تصوير الفيلم أننا كنا نقوم بالتصوير في درجة حرارة 6 وكنا نعمل في الليل . وأوضحت وفاء عامر بإعادتهمشيرةشيءأنناحرارة





وقالت إن شخصيتي موهيره في الفيلم اختارت ان تعيش حياة أبدية ، وكل فرد سيشاهد الفيلم سيقوم التفكير وهذا هو الغرض من الفيلم و جيمع عمل الفيلم أصيب بكورونا .





الجدير بالذكر ان وفاء عامر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.









العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف و مخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.



