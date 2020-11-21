وفاء عامر تشكر الـ 2 مليون متابع على انستجرام

شاركت الفنانة "وفاء عامر" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لتعبر عن شكرها وامتنانها لمتابعيها وفرحتها بتخطى ال 2 مليون متابع.

وعلقت عليها: "الى احبائي شكرا 2 مليون متابع"، وتتابعت تعليقات المتابعين لها معبرين عن حبهم وتقديرهم، وجاءت ابرز التعليقات كما يلى:

تستاهلي يا قمرالشاشة_ تستاهلي كل خير _ بحبك اوي

وظهرت في الصورة باطلالة أصفر وابتسامة جميلة، فالفنانة وفاء عامر معروف عنها تلقائيتها وبساطتها وبشاشتها والتي تظهر في كل لقاءاتها.

وشاركت وفاء عامر مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.





العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" حيث تجسد فيه شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتدور أحداث العمل الفني حتي تمر بعدة أزمات خلال العمل الفني ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق"، وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة وفاء عامر كان مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.