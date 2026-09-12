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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مشاركة مصر في قمة بريكس فرصة لتعزيز الصناعة والاستثمار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن مصر استطاعت، بفضل القيادة السياسية الحكيمة، الحفاظ على مكانتها وثقلها بين دول العالم، رغم التحديات والأزمات التي مرت بها الدولة على مدار السنوات الماضية.

وقال الغنيمي خلال تصريحات له اليوم ، إن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إعادة ترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وتعزيز حضورها في مختلف المحافل الدولية، بما يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم.

مشاركة مصر في بريكس

وأضاف أن مشاركة مصر في قمة مجموعة بريكس في دورتها الثامنة عشرة تؤكد ما تتمتع به الدولة المصرية من مكانة وأهمية على المستويين الإقليمي والدولي، كما تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع دول المجموعة والاستفادة من الفرص التي يتيحها التجمع في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تعزيز التعاون الصناعي مع دول بريكس يمكن أن يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاستثمارات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على المنافسة.

وأشار الغنيمي إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات متسارعة، ويعكس قوة العلاقات المصرية الروسية وحرص البلدين على استمرار التنسيق والتشاور بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين مصر وروسيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة

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