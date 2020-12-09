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تعليم

تعرف على موعد الامتحانات التعويضية لحالات الأعذار المقبولة بهندسة عين شمس

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد متمثله في إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المحاضرات وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات مع الالتزام بالتعليم الهجين .
   وأضاف عميد كلية الهندسة لـ صدي البلد، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن، مشيرا إلي انه تم عقد امتحانات الميدتيرم. 

وأكد عميد  هندسة عين شمس، أن الكلية لا تعتمد علي الكتب المطبوعة بل تعمل بنظام المراجع والمحاضرات العملية، لافتا إلي الانتهاء من دفع المصاريف الدراسية بنهاية الأسبوع الرابع من الدراسة. 


واشار الي ان الطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، من المقيمين معه، فيسمح لهم بعدم الحضور مع تقديم ما يفيد هذا المرض وسوف يتم  تبدأ يوم ١٩ ديسمبر الامتحانات التعويضية لحالات الأعذار المقبولة عن امتحانات منتصف الفصل الدراسي، ونظرا لأن بعض الطلاب لم تتعاف تماما حتى الآن، ستمتد فترة السماح لتقديم أصل مستندات الأعذار لشئون الطلاب حتى ١٥ ديسمبر (بدلا من ٨ ديسمبر) وذلك بعد رفع المستندات إلكترونيا بعد طلب العذر من خلال صفحة الطالب.


وفي سياق اخر افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات وتطويرات استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات الجامعة.


حضر الافتتاح الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وجيرمين حداد ممثل  صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ود. أشرف عمر عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ود. شهيرة سمير وكيل الكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.اسامة منصور وكيل الكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. احمد رامي مدير مستشفى النساء والتوليد ود حسن عواد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد .


أكد الدكتور محمود المتينى على دعم الجامعة الكامل لمناهضة العنف ضد المرأة مضيفا أن التوعية و محو الأمية أهم الأسلحة للتغلب على أى عنف يواجه المجتمع  و التغلب على أسباب عنف مما ينتج مجتمعا خاليا من العنف.


كما أكد أن التجديدات التى شهدها قسم النساء والتوليد جاءت فى وقت قياسي وهذا يدل على المجهود الكبير الذى تم بذله مقدما الشكر  والتقدير  الى الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائمين  على هذ الصرح الكبير. مضيفا ان الأهم ليس النجاح ولكن الاستمرارية والمصداقية.
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