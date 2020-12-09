تعرف على موعد الامتحانات التعويضية لحالات الأعذار المقبولة بهندسة عين شمس

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد متمثله في إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المحاضرات وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات مع الالتزام بالتعليم الهجين .

وأضاف عميد كلية الهندسة لـ صدي البلد، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن، مشيرا إلي انه تم عقد امتحانات الميدتيرم.



