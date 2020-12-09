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بعد التعديلات الجديدة.. هل هناك حد أقصى لعدد مرات دخول امتحان الثانوية العامة؟.. وزير التعليم يجيب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:47 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن من قديم الأزل في نظام التعليم في مصر كان لدينا امتحان واحد فقط، وإذا سقط الطالب في مادة أو مادتين؛ يتم إعادتهما في الدور الثاني، ولكن إذا رسب الطالب في أكثر من مادتين يقوم بإعادة العام بأكمله.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه تم تحسين نظام دخول امتحانات الثانوية العامة وتعديله، وعلي الطالب الدخول إلى كل المواد وتأدية الامتحانات بها، وأيا كانت النتيجة في هذه المواد للطالب الحق في محاولة أخرى شبه كاملة، ولكن المحاولة الثانية ستكون بدرجة 90% فقط؛ للتفرقة بين الطالب المجتهد الذي نجح من أول مرة ومن الذي أخذ محاولة ثانية.

وفي سياق متصل، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم؛ لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

وأضاف شوقي: "سنبدأ تنفيذ قانون التعليم لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة من سبتمبر 2021 على الطلاب اللي دخلوا أولى ثانوي والموجودين اليوم لا ينطبق عليهم".

وتابع شوقي، اعتبرنا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي أعمال سنة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق النظام الجديد من أول سبتمبر القادم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يكون إجراء الامتحانات لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم.

وأوضح شوقي، أن الحد الأقصى لرسوم دخول الامتحانات بعد المرة الأولى 5 آلاف جنيه، لافتا إلى أن هناك منصة رقمية حققت 339 مليون مشاهدة.

وكشف الوزير، عن أنه سيكون هناك امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء 15 ديسمبر.
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