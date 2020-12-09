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ديني

مهندس أوسيم: فلوسي وأنا حر فيها.. ومبروك عطية: لازم الراجل ده يتجوز.. فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:12 ص
مهندس أوسيم: فلوسي
مهندس أوسيم: فلوسي وأنا حر فيها
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محمد شحتة
قال المهندس صبري صدومة، صاحب الواقعة الشهيرة بإلقاء أمواله من البلكونة، معلقا عليها: "فلوسي وأنا حر فيها واللي بعمله صح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

وأضاف المهندس صبري، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن كثيرا من الناس نصحوني بالتوقف عن رمي الأموال من البلكونة وفوجئت بأنهم نصابين ويريدون أن يأخذوا الأموال لأنفسهم.

وتابع: بروح المسجد أصلي وأقول أسئلة بسيطة واصرف جوائز مالية فورية للناس .

ورد عليه الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في نفس الحلقة، "الراجل ده لازم يتجوز لأنه لو اتجوز هيتوقف عن اللي بيعمله ده".

فوائد الصدقة

للصدقة فوائد عديدة، تعود بالخير على المريض، وتعود بالخير على المتصدّق ذاته في الدنيا والآخرة، فعلى الإنسان أن يحاول دائمًا أن يجتهد في إخراج الصدقات، وفيما يأتي بيان بعض تلك الفوائد والفضائل:

1- محو الخطايا والسيئات والذنوب، وفي المقابل هي سببٌ في اكتساب الحسنات والأجور. 
2- شفاء المرضى وعلاجهم بإذن الله، كما أنّ الصدقة سببٌ في علاج ما يُصيب القلب. دخول جنّات النّعيم، والنّجاة من النّار، حيث روى الإمام البخاري في صحيحه أنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: «اتَّقوا النَّارَ ولو بشقِّ تمرةٍ، فمن لم يجِدْ فبكلمةٍ طيِّبةٍ».
3- نجاة الإنسان ممّا قد يصيبه من حرٍّ وعذابٍ في قبره، حيث قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ الصَّدقةَ لتُطفيءُ عَن أهلِها حرَّ القبورِ».
4- طرح البركة في أرزاق وأموال العبد، فلا تنقصها بل تزيدها وتنميها. 
5- كفّ الأذى والشرّ عن الإنسان، وإبعاده عمّا قد يضرّه أو يؤذيه. 
6- تطهير نفس الإنسان من الأخلاق المذمومة، كالبخل، وحبّ كنز الأموال.
7- الدلالة على إيمان العبد الصادق الذي يلتزم بأوامر الله تعالى. 
8- تحقيق التكافل الاجتماعيّ بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال تعاونهم. 
9- توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وزيادة المحبّة والمودّة بينهم. 
10- استجابة الله -تعالى- دعاء العبد المتصدّق. 
11- تفريج كرب الإنسان وهمومه. 
12- تحقيق وحدة الأمة، وقوّتها، وترابطها، وتماسكها.
13- العمل على كسب العبد محبّة الله تعالى، وثناؤه عليه.
14- المتصدق، والعامل على الصدقة لهما أجــر المجاهد في سبيل الله.
15-  الصدقة أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو الطيور.
16-الصدقة تزيد في العـمر، وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر.
17-الصدقة تدفع الـبـلاء، وتسد سـبعـين بـابـا من السـوء في الدنيا.
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