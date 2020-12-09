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أخبار البلد

خسارة المرشح أحمد طنطاوي عقب فرز جميع الأصوات بجولة الإعادة لانتخابات النواب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:39 ص
النائب السابق احمد
النائب السابق احمد طنطاوي
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اخبار البلد
كشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب عن خسارة النائب أحمد طنطاوي، بدائرة قلين وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، والتى شهدت منافسة بين 6 مرشحين لحسم 3 مقاعد بالدائرة.

وتم إغلاق باب التصويت في جولة الإعادة لـ "انتخابات مجلس النواب" - المرحلة الثانية، في الداخل لمحافظات القاهرة، والغربية، ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر 2020، لتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات.
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