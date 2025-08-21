مفكر مغربي: المؤسسات الدينية يجب أن توازي الدبلوماسية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

أكد الدكتور مرزوق أولاد عبدالله، المفكر الهولندي وعضو المجلس العلمي المغربي في أوروبا، أن المؤسسات الدينية يمكن أن تلعب دورًا هامًا في الحد من الهجوم والقتل والتدمير الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وأشار "اولاد عبدالله" في تصريح خاص لصدى البلد، على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي عن صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى أن الأزهر الشريف، كأحد أكبر المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، يمتلك القدرة على التأثير في القادة الدينيين في الغرب والعالم أجمع.

ودعا الدكتور مرزوق أولاد عبدالله إلى ضرورة تفعيل التنسيق بين الأزهر الشريف والهيئات الثقافية والاعلامية، ليتعاونوا معًا في تعزيز الحوار مع القادة الدينيين في الدول الغربية.

وأضاف أن المؤسسات الدينية، مثل الأزهر، يمكن أن تسهم في الضغط على هذه الدول لوقف الحرب والقتال ضد الفلسطينيين، من خلال دعوة هؤلاء القادة إلى اتخاذ مواقف أخلاقية وإنسانية تساهم في وقف معاناة الشعب الفلسطيني.