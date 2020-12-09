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أخبار العالم

الجولان السوري المحتل يعلن إضرابًا عامًا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:17 ص
أهالي الجولان السوري
أهالي الجولان السوري المحتل يعلنون إضرابا عاما الأربعاء
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قسم الخارجي
دعا أهالي هضبة الجولان السورية المحتلة إلى إضراب عامل وشامل، اليوم الأربعاء، بكافة المرافق الحياتية وتعطيل المدارس.

وذكر موقع "النشرة" اللبناني أن أهالي الجولان المحتل أعلنوا التوجه إلى أراضي، تنوي إسرائيل نصب مراوح توربينية عملاقة بها لإنتاج ​الطاقة الكهربائية؛​ بهدف منع المحتل من تنفيذ مخططه التوسعي في ممتلكات السكان.

وسبق أن أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعض المداخل الرئيسية لقرى الجولان، بل ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تنوي إقامة المراوح التوربينية بها.

وبحسب الموقع، احتشد العشرات من الأهالي على ​الطرقات​ المؤدية للأراضي الزراعية في مناطق مثل مجدل شمس وسحيتا وبقعاثا ومسعدة، لمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى أراضيهم.
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