الجولان السوري المحتل يعلن إضرابًا عامًا

دعا أهالي هضبة الجولان السورية المحتلة إلى إضراب عامل وشامل، اليوم الأربعاء، بكافة المرافق الحياتية وتعطيل المدارس.





وذكر موقع "النشرة" اللبناني أن أهالي الجولان المحتل أعلنوا التوجه إلى أراضي، تنوي إسرائيل نصب مراوح توربينية عملاقة بها لإنتاج ​الطاقة الكهربائية؛​ بهدف منع المحتل من تنفيذ مخططه التوسعي في ممتلكات السكان.





وسبق أن أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعض المداخل الرئيسية لقرى الجولان، بل ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تنوي إقامة المراوح التوربينية بها.



