تحرير 2361 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق وقد أسفرت عن تحرير 2361 مخالفة مرورية فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.
كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد عبد العظيم محمد سعيد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد نصر القارح رئيس مباحث المرور.
وأسفرت الحملة عن ضبط 2361 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1010 انتظار خاطئ، للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية و1188 مخالفات متنوعة من بينها ضبط 54سائق يقودون بدون رخصة قيادة، و 17 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
كما تمكنت الحملة من تحرير 20 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 16 درجات أخرى غير مرخصة، وتحرير 16 مخالفة ملصقات ومخالفة عكس الإتجاه، و 280 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 42 ألف جنيه.
كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة وتحصيل 2400 جنيها مصالحات.
من ناحية امرت النيابة العامة بقليوب بمحافظة القليوبية بحبس المتهمين في واقعة السطو المسلح على تجار الذهب بالطريق الدائري بقليوب 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين آخرين.
واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه شقيقان تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية بالقاهرة لسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية، كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية عن طريق تتبع خط سير اتجاههم إلى محل إقامتهم.
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة السطو المسلح على تاجري ذهب بالطريق الحر بقليوب والاستيلاء على كيلو وربع ذهب حيث تبين أن عاملا بالصاغة وشقيقه تزعما تشكيلا عصابيا تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية القاهرة لسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية.
وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب يفيد بورود بلاغ بتعرض "حمدى س . ع" 49 سنة صائغ ومقيم ميت غمر دقهلية بأنه حال استقلاله السيارة رفقة قائدها "عبد الواحد. ا" 43 سنة صائغ أثناء توجههما لمحل سكنهما عقب عودتهما من منطقة الصاغة بالقاهرة وأثناء سيرهما بطريق شبرا بنها الحر قبل بوابات تحصيل الرسوم اتجاه بنها دائرة مركز قليوب فوجئا بسيارة حمراء اللون يستقلها عدد 3 أشخاص قام أحدهم بإشهار سلاح نارى بندقية خرطوش صوبهما واعتراض طريقهما وأجبروهما على التوقف واستولوا منهما على كمية من المصوغات الذهبية تزن 1.185 كيلو جرام ومبلغ مالى 20 ألف جنيه ثم قاموا باستقلال السيارة خاصتهم والسير عكس الاتجاه وفروا هاربين.