تحرير 2361 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالقليوبية

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد عبد العظيم محمد سعيد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد نصر القارح رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2361 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1010 انتظار خاطئ، للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية و1188 مخالفات متنوعة من بينها ضبط 54سائق يقودون بدون رخصة قيادة، و 17 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.





كما تمكنت الحملة من تحرير 20 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 16 درجات أخرى غير مرخصة، وتحرير 16 مخالفة ملصقات ومخالفة عكس الإتجاه، و 280 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 42 ألف جنيه.



