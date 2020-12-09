بعد انشقاقه عن الليكود.. ساعر يؤسس حزبا جديدا يحصد 17 مقعدا بالكنيست

يستعد وزير إسرائيلي في حكومة نتنياهو بالإضافة إلى عضو كنيست للانضمام إلى حزب عضو الكنيست على الليكود الجديد جدعون ساعر.





وكان ساعر أعلن انشقاقه عن حزب الليكود، وتأسيس حزب جديد، والمنافسة على رئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة.





وقرر وزير الاتصالات يوعاز هاندل، وشريكه تسفي هاورز، عضو الكنيست الحالي، الانضمام لحزب ساعر.





وكان هاندل وهاورز انشقا عن حزب أزرق - أبيض وشكلا قائمة "ديريخ إيريتس"، وهما يمينيان معتدلان ومعارضان لنتنياهو.









وأظهر استطلاع جديد للرأي، نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، أن حزب ساعر الجديد، سيحصل على 17 مقعدا، في الكنيست في الانتخابات القادمة.









وبحسب الصحيفة، أشارت نتائج الاستطلاع، الى أن حزب ساعر الجديد، سيؤدي إلى إضعاف قوة الليكود البرلمانية، وحصول الليكود على 25 مقعدا بالكنيست.









ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن حزب ساعر سيقلل من فرض نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة، وزيادة احتمالات ساعر لتشكيل، في حال قرر تشيكل حكومة وحدة.









وأشارت معاريف، إلى أن النتائج في حال جرت انتخابات جديدة، ستكون على النحو التالي: الليكود 25 مقعدا، يمينا 19، جدعون ساعر 17، يش عتيد 14، القائمة العربية 11، شاس 9، يسرائيل بيتنا 7، يهدوت هتوراة 7، كحول لفان 6، ميرتس 5 مقاعد.