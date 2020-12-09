محافظ الغربية: مكافحة الفساد هي المحور الرابع من الخطة الاستراتيجية للمحافظة





بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاها كلمة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث قدم فيها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع مكافحة الفساد ضمن أولى أولويات الدولة المصرية في خطة مصر للتنمية ٢٠٣٠.





وأوضح المحافظ أن مكافحة الفساد هي المحور الرابع من الخطة الاستراتيجية للمحافظة والتي بدأ بتنفيذها منذ توليه محافظة للغربية، حيث تم إنشاء وحدة الانضباط الحكومي ومكافحة الفساد لرصد المخالفات بجميع الوحدات المحلية وتوعية الموظفين بماهية الفساد وأشكاله.





أضاف المحافظ أن الحل ليس إقامة الندوات والمؤتمرات فقط، ولكن هناك دور كبير للمدرسة ودور العبادة والأسرة، وأن الحل للقضاء على الفساد هو نشر التوعية بين الأطفال والشباب بالمدارس عن طريق تدريس مقررات دراسية تعلم النشء ماهية الفساد وكيفية التصدي له، كما أوضح أن القضاء على الفساد في الإدارات الحكومية يكون أيضًا عن طريق التوعية والتعريف بمدونة السلوك الوظيفي.





وشدد المحافظ على أن الفساد هو التيار المعاكس للتنمية والإنتاج، فالدولة تبذل مجهودًا كبيرًا خلال هذه الفترة، حققت فيها مشروعات قومية، تطوير للقوات العسكرية والاقتصاد وإقامة بنية تحتية، ولذلك لابد من أن نكون عاملًا مساعدًا للنهوض بالدولة وتحقيق التنمية المستدامة.





وخلال الاحتفالية، قدم اللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، عرضًا تقديميًا عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد، موضحًا أن الفساد هو السلوك المغاير للطبيعة البشرية، وله أشكال عديدة من بينها استغلال السلطة الحكومية لتحقيق مصالح شخصية.





وأضاف أنه لا بد من محاربة الفساد في أي مكان لأن آثاره ستعود على المجتمع وعلي كل واحد من أبنائه، مشيرًا إلى أن هدف هيئة الرقابة الإدارية هو اتخاذ الإجراءات والتدابير لمحاربة الفساد، جمع المعلومات عن أي وقائع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.



