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تعليم

برعاية وزير التعليم العالي.. تيودور بلهارس للأبحاث ينظم مؤتمره السنوي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:54 م
التعليم العالي
التعليم العالي
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نهلة الشربيني

ينظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث المؤتمر السنوى للمعهد TBRI 2020برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ، تحت شعار "Research & Clinical Practice"، برئاسة الدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.


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وأوضحت الدكتورة وفاء قنديل أنه يشارك في فعاليات المؤتمر المقام عبر الفيديو كونفرانس، لفيف من الأطباء والعلماء المصريين ونظرائهم الدوليين من ألمانيا والبرتغال وإسبانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المجالات الطبية.


وأشار الدكتور طارق أبوشوشة نائب رئيس المعهد وسكرتير المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على البحث وعلاقته بالتطبيق الإكلينيكي، لافتا إلى أن المؤتمر سيجذب انتباه مجموعة كبيرة من المهنيين الصحيين وعلماء الأحياء والكيمياء وعلماء البيئة وغيرهم.

وسوف تتناول محاضرات المؤتمر موضوعات عن الدراسات المختبرية والسريرية وشبه الميدانية والبيئية لاضطرابات الكبد والجهاز الهضمي والمسالك البولية وبحوث الكلى وأحدث الأبحاث في مجالات النانوتكنولوجي والبيوتكنولوجي وهندسة الأنسجة والطفيليات المستوطنة ومضاعفاتها وجائحة كورونا وتحديات الموجة الثانية.

 

وكانت قد نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة فى اللجنة الوطنية لعلوم الأراضي بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمؤسسة الدولية للتنمية والبيئة والمناخ ومكتب التايكو  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل تحت عنوان "تحديات التنمية المستدامة في أراضي جمهورية مصر العربية"،تحت رعاية د.محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتأتى هذه الورشة فى اطار الاحتفال باليوم العالمي للتربة، بهدف التوعية بأهمية التنمية المستدامة ودورها فى استدامة الغذاء والأنتاج الزراعى، وتحسين وزيادة القدرة الأنتاجية للأراضى الزراعية لمجابهة الزيادة المستمرة فى أعداد السكان.

 

 

وقد تناولت الورشة عدة موضوعات منها الزراعة الذكية، تحديات التوسع الزراعى الصحراوية والاستغلال الامثل للمياه والمناخ والتربة، الاراضى المتاثرة بالاملاح وطرق علاجها، تقييم الاراضى القابلة للاستصلاح الزراعية باستخادم الاستشعار عن البعد وعلوم لافضاء، دور النانو تكنولوجى فى انتاجية الاراضى الزراعية، استخدام الخرائط الرقمية فى ايكولوجيا الزراعة، خريطة الاستدامه فى مصر،  والتعزيز الرقمي لاستعادة صحة التربة والنظم الإيكولوجية الزراعية المستدامة. 

 

وقد تم اختيار الموضوعات للورشة فى اطار اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة توافقًا مع رؤية واستراتيجية مصر 2030 ورؤية وتوجه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وفقًا للدراسات التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي في مختلف المجالات وأتت علي رأسها المشروعات المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.

 

والجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انشأت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمشاركة خمسة عشر جامعة ومركز بحثي وجامعة الدول العربية وتلعب اللجنة دورًا هامًا فى متابعة أهداف الدولة في التنمية المستدامة وربطها وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( سبعة عشر هدفًا) في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.


برعاية وزير التعليم العالي.. تيودور بلهارس للأبحاث ينظم مؤتمره السنوي
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