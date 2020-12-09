ننشر تفاصيل إعلان المبادرة المصرية اليابانية للتعليمEJEP

أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية لقضاء فصل دراسي أو عام دراسي للمرحلة الجامعية الأولى على أن يتم التقديم الكترونيًا ابتداء من يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات حتى 31 ديسمبر 2020 مع إرفاق صورة ضوئية من جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.





يأتي ذلك في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم.





اقرأ أيضا :













وأوضحت الإدارة أنه سيتم تسليم الملف الورقي شاملًا كافة أصول المستندات التي تم إرفاقها إلكترونيا بحيث تكون مدة الدراسة باليابان كما يلى:ـ





- فصل دراسي واحد للمرحلة الجامعية الأولى.





- عام أكاديمي للمرحلة الجامعية الأولى.





وعلى جميع المخصصات المالية المقررة وفقًا للتمويل المتاح وقد يتم تعديلها أو تطبق عليها تغييرات بالنقص أو الزيادة طبقا لظروف و رؤية الوزارة و لما تقرره الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي و كذلك إدارة البعثات و اللجنة التنفيذية، و أنه لا يحق للدارس الاعتراض على هذه التعديلات بأي حال من الأحوال وأن حصوله على هذه البعثة هو موافقة مباشرة منه على هذا الشرط و لا يحق له رفع دعاوى قضائية بالتضرر أو خلافه.









وأشارت إلى أن البعثات تتحمل كافة النفقات الخاصة بالبرنامج ( التأشيرة – تذاكر السفر ذهابًا وعودة – الإقامة – المعيشة – رسوم الجامعة ) ولا تتحمل البعثات ايهة نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأى نوع من أنواع الإيفاد المشار إليها.









وأوضحت أن هذه البعثة متاحة لجميع التخصصات، حيث أن شروط التقدم:





- الا يزيد السن عن 22 عاما في 3 ديسمبر 2020 ( تاريخ بداية الإعلان ).





- ان يكون في الصف الثانى او الثالث الجامعي ( من تاريخ التحاقه بالجامعة) بجامعة مصرية حكومية (بالنسبة لطلاب الكليات العملية تحتسب السنة الاعدادى عام دراسي ).





- أن يكون حاصل على GPA 3.2 او جيد جدًا أو ما لا يقل عن 80% في السنوات السابقة ( كل عام على حده ) وأن يكون بيان التقديرات المقدم موضح به الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى على حدة ومعتمد ومختوم.





- ان يقدم مستوى لغوى في اللغة الإنجليزية 5.5 ايلتس أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي ما عدا اقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3.





- الا يكون الطالب حاملا لاى جنسية أخرى مع جنسية جمهورية مصر العربية.





- ان يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى بين الجامعة المصرية التى يدرس بها الطالب واحد الجامعات اليابانية ولا يسمح للطالب للتقدم لاى جامعة أخرى.





والاوراق المطلوبة عند التقدم:





- بيان قيد معتمد من الجامعة المصرية الحكومية تفيد بأن الدارس في الصف الثانى أو الثالث.





- شهاده باللغة العربية بتقديرات الاعوام السابقة ( كل عام على حدى ) في المرحلة الجامعية الاولى توضح التقدير الحاصل عليها الطالب على ألا يقل عن 3.2 او جيد جدًا او 80% . ويكون موضح بشهادة التقديرات الدرجة أو النسبة لكل عام ولا يعتد بالتقدير التراكمى.





- شهاده تأجيل التجنيد أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.





- صورة شهاده الميلاد.صورة بطاقة الرقم القومى.





- صورة جواز السفر ( ان يكون ساري لمدة عامين ).





- موافقة الجامعة المصرية التي يدرس بها بترشحه للمنحة ( موافقة أ.د./ عميد الكلية ).





- خطاب قبول مبدئي باحد الجامعات باليابان موقع من الجامعة أو المشرف الاكاديمى المسئول فى الجامعة اليابانية.

وتشمل الاوراق المطلوبة عند السفر:





- أصل شهادة اللغة والتي تفيد الحصول على 5.5 درجة في اختبار ال IELTS أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي أو تحقيق مستوى 3N اذا كان من اقسام اللغة اليابانية، على أن تكون صلاحيه الشهادة لمدة سنتين من تاريخ الامتحان.





- خطاب نهائى بالقبول من الجامعة اليابانية.





- موافقة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب على السفر استكمال أوراق وأجراءات السفر طبقا للوائح وقواعد الإدارة المركزية للبعثات.





ويتم التقدم الكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية www.cdm..edu.eg، علما بأن الموقع الإلكتروني سوف يتاح في 13ديسمبر 2020 (الرجاء مراجعة الموقع بإستمرار). ويتم تسليم الملف الورقي شاملًا كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا ـ بالعنوان التالي : (4 شارع ابراهيم نجيب – جاردن سيتى) وفى حالة عدم تقديم الملف الورقى يتم استبعاد الملف الإلكتروني بعد انتهاء مدة التقديم ) وأخر موعد للتقديم الإلكتروني وتسليم الملفات الورقية هو يوم 31 ديسمبر 2020.





ولا يجوز للطالب تغيير الجامعة اليابانية المتقدم عليها إلا بموافقة الإدارة المركزية للبعثات والمكتب الثقافى المصرى بطوكيو ومراسلة الجامعات اليابانية واستكمال إجراءات القبول بالجامعة اليابانية مسئولية الطالب وقبول الطالب بالمنحة والمدة التى سيدرسها الطالب باليابان ( فصل دراسى أو عام دراسى ) يتم تحديده بناء على المقابلة الشخصية في حالة قبول ملف الطالب وللإدارة المركزية للبعثات اتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن المنحة وللمساعدة رجاء زيارة المواقع التالية:







