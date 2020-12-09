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رياضة

استعدادًا لأول مباراة في الدوري.. بيراميدز يجري رابيد تيست مواجهة الاتحاد غدًا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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حسن العمدة
كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز أن فريق الكرة سيخضع لاختبار "رابيد تيست" للكشف المبكر عن فيروس كورونا، غدًا الخميس، استعدادًا لخوض أول مباراة في الدوري أمام نادي الاتحاد السكندري.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على نادي بيراميدز في الخامسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

شدد المدير الرياضي على أن لاعبي بيراميدز سيخضعون لاختبار "رابيد تيست" استعدادا لأول مباراة في الواحدة ظهر غد الخميس بملعب النادي، طبقا للبروتوكول الطبي الذي وضعه اتحاد الكرة للأندية المشاركة بالدوري.
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