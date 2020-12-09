نجاة رامي وحيد ووالدته من موت محقق في حادث سير.. شاهد

تعرض الفنان رامي وحيد ووالدته لحادث سير وتحطمت سيارته، لكنه طمأن جمهوره ونشر فيديو للحادث عبر صفحته على فيسبوك ظهرت فيه الأضرار التى لحقت بسيارته.

وكتب: "الحمد و الشكر لله إن أنا وأمي بخير ومحصلناش حاجة".





ونفى الفنان رامى وحيد معرفته بتفاصيل إنتاج جزء جديد من مسلسل "سلسال الدم"، وقال انه يفضل تقديم دراما جديدة لا علاقة لها بالمسلسل الصعيدى الشهير.





وقال رامى وحيد إنه تعلم كثيرا من الفنانة عبلة كامل أثناء تصوير مسلسل "سلسال الدم" على مدار ثلاثة أجزاء.





وأضاف خلال ندوة بموقع صدى البلد: عبلة كامل فنانة كبيرة وانسانه عظيمة، جمعتنا عدد كبير من الجلسات على مدار تصوير العمل، وكانت تعاملني كإبن ولم تبخل علي اطلاقا بنصيحة أو توجيه.





مسلسل "سلسال الدم" شارك في بطولته بجانب عبلة كامل ورياض الخولي كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، وعلا غانم، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، المسلسل من إخراج مصطفي الشال وتأليف مجدي صابر.





وكان قد اكد الفنان رامى وحيد انه فخور بتقديم الطالب بائع الفريسكا كنموذج للشباب على نحو رائع.





وأضاف وحيد خلال ندوة بموقع صدى البلد: عملت في وظائف مختلفة اثناء الدراسة، وتعاملت مع فئات متنوعة من الكادحين، لذلك انا اشعر بالفخر بهذا الطالب المجتهد، واتوقع ان يكون له شأن كبير.





وتابع رامى وحيد: عملت فترة نقاش، حتى اثبت لوالدى انى استطيع تحمل المسئولية، وكسب المال، وهى ايام اتذكرها دائما.