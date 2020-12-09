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هدية مصر للعالم.. إطلاق موقع إلكتروني للتعرف على مقتنيات المتحف الكبير وحجز موعد الزيارة.. تفاصيل

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت منة طاهر منسق العلاقات الخارجية بالمتحف المصري الكبير، إن  العالم مهتم بالمتحف المصري الكبير لأنه صرح ثقافي حضاري، مضيفة:"  المتحف به جزء ثقافي وترفيهي وتعليمي".

وأضافت منة طاهر  في  حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  نتلقى تساؤلات عن القطع الاثرية التي سيتم اتاحتها في المعرض من مختلف دول العالم".

وتابعت منة طاهر:"  سيتم إطلاق موقع الكتروني خاص بالمتحف المصري الكبير يتم تسجيل عليه موعد الزيارة ونصل للزائر  قبل زيارة المتحف  والموقع الالكتروني يعتبر متحفا تخيليا للتعرف على الأنشطة والبرامج والمزارات المختلفة داخل المتحف المصري الكبير ".

وأكملت منة طاهر:"  المتحف المصري الكبير يعتبر هدية مصر للعالم وكل ما يحتاج الزائر إلى رؤيته سيجده متواجد في المتحف"، مضيفة:"   المتحف المصري يهتم بذوي القدرات الخاصة من اجل الاستمتاع بمشاهدة كل القطع  الأثرية المتواجدة داخل المتحف ".

ومن جانبه قال العالم الأثري الكبير زاهي حواس، إنه يجري زيارات كثيرة للمتحف المصري الكبير، من اجل متابعة اعمال الإنجاز فيه، مضيفا: "مسلة الملك رمسيس الثاني تزين مدخل المتحف الكبير".

وأضاف  زاهي حواس  في  حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  المتحف المصري الكبير اعظم رسالة للعالم والعالم سيضرب تعظيم سلام لمصر لان الدولة المصرية اهتمت بإنشاء هذا المتحف الكبير ".

 وتابع زاهي حواس:" لم نقصر في حضارتنا ونحن في مرحلة يحسدنا الجميع عليها فيما يرتبط بالأثار المصرية والمتحف المصري الكبير يخرس السنة أعداء مصر ".

وتسلم المتحف المصري الكبير، شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية (الأيزو) في نظامي إدارة كل من البيئة والجودة، ليكون بذلك قد حصل المتحف على ثلاث شهادات في الأيزو في ثلاثة مجالات مختلفة حيث كان قد سبق وحصل أيضا فى سبتمبر الماضي على شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. 

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أن الشهادة الأولى خاصة بنظام إدارة البيئة ( 14001:2015 ISO)، والثانية خاصة بنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015).
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