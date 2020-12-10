أمريكا.. الادعاء يفتح تحقيقا مع نجل بايدن.. والأخير يرد: أنا مستهدف

أعلنت ولاية ديلاوير الأمريكية، فتح تحقيق موسع حول الضرائب التي دفعها هانتر نجل الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي أعرب عن دعمه لنجله.





وقال هانتر في بيان له: ""علمت أمس لأول مرة، أن مكتب المدعي العام لولاية ديلاوير أخبر محامي أمس أنه ينظر في ملف الضرائب الخاص"، مؤكدًا أنه يتعرض للاستهداف.





وأضاف: "أجرى المحامي الخطوات القانونية، بما في ذلك بمساعدة مستشاري الضرائب المحترفين، وأتعامل مع هذه المسألة بجدية شديدة".





من جانبه، قال مكتب الرئيس المنتخب في بيان: "بايدن فخور للغاية بابنه الذي واجه تحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات الشخصية الوقحة في الأشهر الأخيرة، وأصبح أقوى بسبب هذا فقط".





يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اتهم العام الماضي، نجل بايدن باستغلال نفوذ والده لضمان الحصول على مساندة صينية لاستثماراته ودعا بكين علنا للتحقيق في دور هنتر في الشركة.



