بعد ربح 115 مليون جنيه إسترليني.. زوجان يتخليان عن نصف ثروتهما والسبب؟!

بعد فوزهما بجائزة كبرى تُقدر قيمتها بـ115 مليون جنيه إسترليني تقريبًا من مسابقة يانصيب ، كشف زوجان بريطانيان في الآونة الأخيرة عن أنهما تبرعا بالفعل بأكثر من نصف ثروتهما الخيالية بهدف مساعدة المحتاجين ودعم أفراد عائلتهما وأحبائهما.





وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الزوجين "باتريك كونولي"، البالغ من العمر 56 عامًا، و"فرانسيس" ذات الـ54 عامًا، اللذين يقيمان في شمال شرق إنجلترا، قد فازا بهذه الجائزة المالية الهائلة في بداية عام 2019، وكان أول ما فعلته الزوجة بعد فوزها مباشرة هو إعداد قائمة تتضمن أسماء 50 شخصًا من أفراد عائلتها وأصدقائها الذين ترغب في مساعدتهم ماديًا.









لكن هذه القائمة سرعان ما اتسعت لتشمل آخرين من خارج دائرة العائلة والأصدقاء المقربين، حيث أنشأ الزوجان جمعيتين خيريتين، كما حرصا على مساعدة المحتاجين والفقراء في منطقتهم.





وأكدت "فرانسيس كونولي" في تصريحات أدلت بها لصحيفة "ديلي ميل" في الآونة الأخيرة أنها كانت تهدف من خلال هذه الخطوة إلى ترك أثر إيجابي في حياة الآخرين، مضيفة أنها لم تكن تخطط للتخلي عن نصف ثروتها لكن الأمور جرت على هذا النحو.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الزوجين تلقيا بفضل كرمهما وأعمالهما الخيرية قرابة 300 بطاقة شكر من أشخاص لم يسبق لهما أن التقيا بهم، لكنهما ساعدا في تغيير حياة هؤلاء الأشخاص إلى الأفضل.





ونقلت الصحيفة عن "فرانسيس" قولها إنه من ضمن بطاقات الشكر التي تلقتها، بطاقة من طفلة في الـ14 من عمرها وأخرى من مسن في الـ85 بعد أن تلقى كل منهما جهاز كمبيوتر لوحي أو "تابلت" مما ساعدهما على البقاء على تواصل دائم خلال فترة الإغلاق التي فُرضت في إطار جهود السيطرة على تفشي جائحة كورونا في المملكة المتحدة.





يذكر أن الزوجين كان قد احتفلا بفوزهما بهذه الجائزة بـ عناق وكوب من الشاي وتعهدا آنذاك بألا يبددا ثروتهما على رفاهيات غير ضرورية ؛ وأكدت الزوجة أنها تستمتع بتغيير حياة الآخرين أكثر من شراء المجوهرات، لكن ذلك لم يمنعها وزوجها من الاستفادة بأموال الجائزة في تحقيق أحلامهما، حيث قاما على سبيل المثال بشراء منزل جديد بمقاطعة "دورهام" الواقعة شمال شرق إنجلترا، ويضم منزلهما 5 غرف نوم بالإضافة إلى ملعب تنس وحمام سباحة.









وقامت "فرانسيس"، التي سبق أن أكدت أنها واجهت صعوبة في استيعاب حجم المبلغ الذي ربحته في البداية، بشراء سيارة جديدة مؤخرًا بعد سنوات من قيادة سيارات مستعملة.





وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن الزوجين تبرعا حتى الآن بـ60 مليون جنيه إسترليني لعائلتهما وأصدقائهما ولدعم الأعمال الخيرية.



