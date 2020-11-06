أغلى هدية.. طالبة تربح جائزة بمليون دولار في عيد ميلادها لهذا السبب

حالف الحظ طالبة أسترالية في يوم عيد ميلادها ، لتحصل على هدية لم تكن تتخيلها، ويمكن القول إنها بدون شك الهدية الأغلى على الإطلاق، حيث ربحت جائزة كبرى قيمتها مليون دولار عقب مشاركتها في مسابقة يانصيب.





وكانت الطالبة، وهي في العقد الثاني من عمرها لكنها فضلت عدم الإعلان عن هويتها لوسائل الإعلام، قد ربحت خلال السحب الذي تم إجراؤه مساء يوم الأربعاء الماضي؛ وتواصل معها القائمون على المسابقة في صباح اليوم التالي لتهنئتها رسميًا، وأعربت عن سعادتها حيال فوزها غير المتوقع بهذا المبلغ الخيالي.









وأوضحت أنها في العادة لا تهتم كثيرًا بالمشاركة في مسابقات اليانصيب ، ولا تشتري تذاكر اليانصيب سوى بين كل حين وآخر، لكنها رغم ذلك كانت تفكر في أحلام يقظتها بشأن ما ستكون عليها حياتها حال ربحت جائزة مالية كبرى.





وأضافت الفائزة، وهي من مدينة "سيدني" الأسترالية، أنها اشترت تذكرة اليانصيب يوم الاثنين، وجالت بخاطرها آنذاك فكرة أنه سيكون من المذهل أن تربح اليانصيب في يوم عيد ميلادها، لكنها لم تعط لهذه الفكرة اهتمامًا وواصلت حياتها بصورة طبيعية.









واستطردت موضحة أن صديقًا لها ذكرها مساء يوم الأربعاء بتفقد أرقام تذكرة اليانصيب التي اشترتها، ولم تصدق عينيها عندما وجدت أنها تحمل الأرقام الرابحة التي أُعلن عنها خلال السحب؛ وتأكدت من الأرقام مرة تلو الأخرى حتى تيقنت تمامًا من أنها الفائزة بالجائزة الكبرى، ولم تتمكن من النوم إطلاقًا في تلك الليلة بسبب سعادتها الغامرة.



