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منوعات

بين عشية وضحاها.. امرأة تربح 40 مليون دولار.. ما القصة؟

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:19 م
بين عشية وضحاها..
بين عشية وضحاها.. امرأة تربح ثروة بقيمة 40 مليون دولار
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هدير علاء
ربحت امرأة أسترالية ثروة تتخطى قيمتها 40 مليون دولار بين عشية وضحاها، حيث حالفها الحظ وفازت بجائزة كبرى في مسابقة يانصيب خلال سحب أُجرى أمس، الخميس، لتتحول بذلك إلى مليونيرة دون سابق إنذار.

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه السيدة، وهي من مدينة "بريسبان" بولاية "كوينزلاند" في شمال شرق أستراليا، ربحت جائزة إجمالي قيمتها على وجه التحديد 40.532.533 دولارًا.


وتحدثت الفائزة سعيدة الحظ، والتي لم يتم الكشف عن هويتها أو أي معلومات شخصية عنها، للقائمين على مسابقة اليانصيب عن أحلامها وما تنوي فعله بأموال الجائزة الخيالية، حيث أوضحت أنها ترغب في التقاعد وشراء منزل وقضاء وقتها في السفر.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الفائزة وأفراد عائلتها كانوا قد خلدوا إلى النوم في وقت إجراء السحب وإعلان أرقام تذكرة اليانصيب الرابحة، لذا تواصل معها أحد القائمين على المسابقة لإبلاغها بأنها أصبحت مليونيرة.

وأعربت عن سعادتها بهذا الخبر مؤكدة أن ما حدث بمثابة حلم تحول إلى حقيقة فور أن أخبرها مسئول مسابقة اليانصيب، وأشارت إلى أنها شعرت وكأنها على وشك أن تفقد الوعي وأن جسدها يرتجف بلا توقف منذ أن علمت؛ وتابعت قائلة إنها ستوقظ أفراد عائلتها في الحال كي تبلغهم.


وردًا على سؤال القائمين على المسابقة حول ما تخطط لفعله بالثروة التي ربحتها، أوضحت أنها كانت قبل فوزها تعاني من ضائقة مالية وتمر بأوقات عصيبة بسبب جائحة كورونا، لكنها الآن تشعر براحة كبيرة، وأضافت أنها تخطط لشراء منزل جديد والإقامة به برفقة عائلتها، وكذلك مساعدة أصدقائها الذين وقفوا إلى جانبها، وبدلًا من العمل فسيكون في إمكانها السفر في أنحاء أستراليا والاستمتاع بحياتها كما كانت تحلم.
بين عشية وضحاها.. امرأة تربح 40 مليون دولار.. ما القصة؟
بين عشية وضحاها.. امرأة تربح 40 مليون دولار.. ما القصة؟
بين عشية وضحاها.. امرأة تربح 40 مليون دولار.. ما القصة؟
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