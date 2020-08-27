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منوعات

بثروة قدرها 5 ملايين دولار.. طالبة جامعية تتحول إلى مليونيرة في لمح البصر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:06 ص
طالبة جامعية تتحول
طالبة جامعية تتحول إلى مليونيرة في لمح البصر
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هدير علاء
تحولت طالبة جامعية أسترالية إلى مليونيرة في لمح البصر، إثر فوزها بجائزة مالية خيالية بقيمة 4.8 مليون دولار في مسابقة يانصيب.

وكانت الطالبة سعيدة الحظ، والتي لم يتم الكشف عن هويتها لكن أشير فقط إلى أنها في العشرين من عمرها، قد اكتشفت فوزها بهذه الجائزة عند قيامها بتفقد رسائل بريدها الإلكتروني أثناء تواجدها في إحدى المحاضرات؛ وهي من المقرر أن تحصل على 20 ألف دولار شهريًا على مدى العقدين المقبلين بعد الإعلان عن فوزها في السحب الذي تم إجراؤه يوم الاثنين الماضي، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأوضحت الفائزة، وهي من مدينة "أديلايد" عاصمة ولاية أستراليا الجنوبية، للقائمين على مسابقة اليانصيب أنها لم تصدق نفسها في بادئ الأمر، وقد تحققت على الفور من أرقام تذكرة اليانصيب الرابحة عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أنه على الرغم من رغبتها في الصراخ والقفز من مكانها تعبيرًا عن سعادتها بهذه المفاجأة، إلا أنها لم تتمكن من إبداء أي رد فعل لأنها كانت مازالت في المحاضرة آنذاك، ولذلك فقد ظلت تراقب الساعة منتظرة بفارغ الصبر انتهائها.


وأكدت الطالبة الأسترالية، التي كانت قد اشترت تذكرة اليانصيب الرابحة عبر الإنترنت، أنها تخطط لمواصلة دراستها الجامعية، مشيرة إلى أنها تنوي كذلك دعوة عائلتها إلى العشاء في مطعم فاخر احتفالًا بالجائزة، قبل أن تبدأ في تدليل نفسها بشراء كل ما ترغب فيه من مقتنيات.

وأضافت أنها ترغب في شراء منزل وسيارة جديدة لوالدتها، إلى جانب منزل آخر خاص بها.
بثروة قدرها 5 ملايين دولار.. طالبة جامعية تتحول إلى مليونيرة في لمح البصر
بثروة قدرها 5 ملايين دولار.. طالبة جامعية تتحول إلى مليونيرة في لمح البصر
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