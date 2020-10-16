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منوعات

بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:47 م
ثعبان بطول 3 أمتار
ثعبان بطول 3 أمتار يهاجم سيدة ويلتف حول ساقها
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هدير علاء
وقعت سيدة أسترالية في مأزق يكاد لا يصدق إثر محاولتها إنقاذ ثعبان وجدته عالقًا أسفل سيارتها، حيث فوجئت بأن الثعبان، الذي يُقدر طوله بحوالي 3 أمتار، شرع في مهاجمتها ولف نفسه حول ساقها، وباءت كافة محاولاتها للتخلص من قبضته بالفشل، وهو ما اضطرها إلى الاتصال بالشرطة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن ذلك الحادث الفريد من نوعه وقع في مدينة "بريسبان" بولاية "كوينزلاند" الأسترالية في وقت سابق من الشهر الجاري، وقد تداولت مواقع إخبارية عالمية لقطات مصورة توضح تفاصيل ما حدث اليوم، الجمعة.


وبدأت معاناة هذه السيدة مع الثعبان مساء يوم السادس من أكتوبر الماضي على وجه التحديد أثناء تواجدها في جراج ملحق بمنزلها لأداء بعض المهام، حيث انتبهت آنذاك إلى وجود الثعبان أسفل سيارة كما لاحظت أن قطتها قد حاصرته.

وقررت بعد ذلك إنقاذه وإخراجه من أسفل السيارة، لكنه سرعان ما انقلب عليها، ولف ذيله حول ساقها وضيق عليها الخناق، ولم تجد أمامها أي وسيلة للتخلص منه سوى الاتصال بالنجدة، خاصة وأن الثعبان ظل متشبثًا بها رغم محاولتها إبعاده عن ساقها أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت قبضته على ساقها تصبح أكثر قوة.

وفي بداية اللقطات المرفقة، والتي صورها ضباط بشرطة ولاية "كوينزلاند"، شوهدت هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها وأشير فقط إلى أنها من محبي الأفاعي بحسب قولها، وقد كانت تقف خارج جراج منزلها في حين كان الثعبان ملتفًا حول ساقها.

وفي أعقاب ذلك، سُمع صوت شرطية تتحدث إليها قائلة إنها ستحاول إبعاد الثعبان عن ساقها، وظلت السيدة ممسكة برأس الثعبان في الوقت الذي عملت فيه الشرطية على فك ذيله عن ساقها.


واعتذرت السيدة للشرطية وزملائها، موضحة أنها حاولت التخلص من قبضة الثعبان، لكن لم يحالفها الحظ ولم تتمكن من التعامل مع المأزق بمفردها؛ ولحسن الحظ، فقد تمكنت الشرطية من إنقاذها من قبضة الثعبان، ثم حملته هذه السيدة وسارت به إلى الجهة المقابلة لمنزلها ووضعته في منطقة يغطيها العشب بالقرب من المنزل مباشرة ثم توجهت بالشكر إلى ضباط الشرطة.

وأشارت خلال حديثها إلى أن الثعبان ليس بمثابة "حيوانها الأليف" وأنها فوجئت بوجوده أسفل سيارتها، وهو ما كان مفاجئًا بالنسبة للشرطية التي أنقذتها، خاصة وأن السيدة بدت هادئة جدًا أثناء تعاملها مع الثعبان وحملته دون خوف وكأنها معتادة على التعامل معه.


بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد
بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد
بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد
بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد
بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد
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