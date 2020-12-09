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منوعات

أصبحوا مليونيرات.. مدير شركة يمنح موظفيه 20 مليار جنيه هدية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في ضربة حظ تحول موظفون بشركة تكنولوجية إلى أثرياء تكتظ حساباتهم البنكية بملايين الجنيهات الإسترلينية، تلك الضربة التي  فاقت توقعات الموظفين كانت من عمل رئيس الشركة، الذي كشف أن المئات من الموظفين والعاملين المحظوظين في شركة التكنولوجيا البريطانية قد تقاسموا ما يقرب من مليار جنيه إسترليني.

قال "مات مولدينج"  مؤسس مجموعة The Hut ومقرها مانشستر ، إن حوالي 430 موظفًا حصلوا على أسهم مجانية في السنوات العشر الماضية، مشيرًا: "لقد جعلنا موظفينا من أصحاب الملايين أكثر من أي شركة أخرى في تاريخ الشركات البريطانية".

تغيرت حياة الموظفين بالكامل، حيث أشار "مولدينج":" أنه تم منح الأسهم بنسبة 100٪ ، ولم يضطر أي موظف لدفع أي شيء، لقد غيرنا حياة الكثير من الناس بصدق، فقد وزعنا تلك الأسهم على  المديرين والسكرتارية وعمال المستودعات"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وأضاف"مولدينج" إن المكاسب المفاجئة للأسهم حولت بالفعل 74 عاملًا في الشركة إلى مليونيرات، ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم ، فمن بين ما يقرب من مليار جنيه إسترليني من الأسهم المخصصة للموظفين، مازال حوالي 175 مليون جنيه إسترليني لم يتم توزيعها على أحد.

فيما يتعلق بالتركيز على ثروته ، قال الأب لأربعة أطفال: "أفعل هذا لأنني متحمس له.. وهناك قدر كبير من التركيز حول ما قد تكون عليه ثروتي ، لكن مقدار الأموال التي تقاسمناها  مذهل"، 

حصل سائق في الشركة أقل من عامين على 40 ألف جنيه إسترليني ، استخدمها في شراء سيارة جديدة وحجز عطلة عائلية في الولايات المتحدة وكندا العام المقبل، ولا يزال الأب المتزوج والمزوج لطفلين والذي لم يكشف عن اسمه يمتلك حصة تبلغ حاليًا 61000 جنيه إسترليني أخرى والتي يخطط لوضعها في مستقبل أطفاله.

وباع أحد كبار المديرين ، الذي رفض أيضًا الكشف عن اسمه ، ما يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني من الأسهم لدفع تكاليف حفل زفافه والإيداع في أول منزل "يحلم به".

الشاب البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي بدأ العمل في الشركة كمتدرب، يمتلك حاليًا أسهمًا بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني، الذي قال: "أنا من أسرة من الطبقة العاملة وهذا أمر مدهش .. فلدي أطفال صغار وهذا سيسمح لي بمساعدة أطفالي".


ولد السيد "مولدينج"، الذي يخطط للتبرع بكامل راتبه البالغ 750 ألف جنيه إسترليني للأعمال الخيرية ، في كولن بالقرب من بيرنلي في لانكشاير، كانت وظيفته الأولى هي غسل الأطباق ، وتم طرده من الكلية بسبب التغيب عنها،  وأصبح عامل  في المصنع ، ثم بدأ بيع الأقراص المدمجة عبر الإنترنت قبل البدء في تشغيل مواقع الويب لتجار التجزئة الآخرين.

تبيع The Hut Group أيضًا كل شيء من الماسكارا إلى ألواح البروتين النباتي، وتم طرحها في البورصة في سبتمبر ، وتبلغ قيمتها 6.3 مليار جنيه إسترليني، وركز الظهور الأول للشركة في سوق الأوراق المالية الانتباه على الدور المزدوج لـ مولدينج كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة.

ونفى أنه كان "مهووسًا بالسيطرة ، وأصر على أن الهيكل كان شائعًا في عدد من الشركات الكبرى الأخرى.

كانت هناك أيضًا علامات استفهام حول احتفاظه بـ "الحصة الذهبية" التي تسمح له باستخدام حق النقض ضد أي استحواذ.

قال: "لها هدف واحد ، وليس هناك فائدة واحدة أخرى لها ، فهي تسمح لي باستخدام حق النقض ضد عملية استحواذ معادية .

كما كشف مولدينج عن طموحه لخلق 9000 وظيفة أخرى بحلول عام 2023 .
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