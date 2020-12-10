شاهد.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-12-2020

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية وأن تكون الرياح معتدلة ومثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وأن يكون الجو مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:



