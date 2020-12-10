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توك شو

شاهد.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-12-2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية دى أم سى حالة الطقس اليوم، الخميس، حيث سقطت أمطار خفيفة على غير المعتاد في هذه الأيام بالساعات الأولى من صباح اليوم في القاهرة الجديدة ووسط البلد والسادس من أكتوبر. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية وأن تكون الرياح معتدلة ومثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وأن يكون الجو مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى  23
  
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 23
  
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 24
  
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 23
  
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 23
  
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26
  
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 26
  
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 30
  
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 27
 
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