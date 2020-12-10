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أخبار البلد

عمرو موسي: البرلمان العربي كان يومًا ما مجرد حلم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:21 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا
أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، علي ضرورةَ المضي قدمًا في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، من خلال تفعيل دور البرلمان العربي كمنظومة تمثل الشعوب العربية، وتشارك بفاعلية في رسم السياسات العربية المشتركة، إلى جانب إقامة نظام برلماني عربي متكامل؛ يحقق العدالة الاجتماعية، ويواجه التحديات في ظل التطورات التي تشهدها الأمة العربية.

وأوضح العسومي خلال لقائه بالأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسي بحضور النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي، أن البرلمانَ العربي أُنشئ كفضاءٍ لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان، وتكوين إطارٍ جامعٍ للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد. 

وفي ذاتِ السياق أشادَ رئيس البرلمان العربي بدور عمرو موسى الكبير والملموس منذ أن كان وزيرا لخارجية جمهورية مصر العربية، وممثلها في الجامعة العربية ثم أمينا عاما للجامعة ، ومواقفه الداعمة للقضايا العربية ، وكذلك مساهماته من خلال المواقع التي تبوأها في تعزيز العمل العربي المشترك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما ثمن العسومي عاليًا دور عمرو موسى في تأسيس البرلمان العربي ككيان يعبر عن قضايا الشعوب العربية ، مؤكدًا أن خطة عمل البرلمان العربي ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال تكوين تكتلٍ برلماني يتبنى القضايا ذاتَها في المحافل البرلمانية الدولية كالاتحاد البرلماني العربي ،  وفي إطار هذا التوجه قال العسومي إن البرلمان العربي سيدشن  بالتزامن مع جلسته القادمة التي ستعقد يوم السبت الموافق ١٢ ديسمبر  ٢٠٢٠  مركزًا للدبلوماسية البرلمانية العربية.

من جانبه قال عمرو موسى إن "البرلمان العربي " كان يومًا ما مجرد حلم يرمي إلى تشكيل برلمان عربي واحد يتشكل من أعضاء ترشحهم البرلمانات ومجالس الشورى العربية، في خطوة بدأت صغيرة ، ولكنها كبرت وبرهنت على ضرورة الانسجام مع التطور السياسي  لينتقل  البرلمان العربي بعد ذلك من مرحلة البرلمان الانتقالي الى المؤسسة البرلمانية الدائمة ، معربًا عن تمنياته للبرلمان العربي دوام التوفيق والنجاح بما يصب في صالح الشعوب العربية.
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