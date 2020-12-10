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منوعات

قبل وفاتها .. موقف مؤثر من ابن تجاه والدته المصابة بالسرطان.. شاهد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:13 م
موقف مؤثر من ابن
موقف مؤثر من ابن تجاه والدته المصابة بالسرطان
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تصرفًا مؤثرًا من مراهق في الرابعة عشر من عمره تجاه والدته المصابة بالسرطان في أيامها الأخيرة، حيث شوهد وقد كان يغني لها أمام نافذة غرفتها في مؤسسة متخصصة في تقديم الرعاية التلطيفية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وأفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، بأن الأم توفيت بعد أيام معدودة من التقاط هذا الفيديو، وكان الموقف الذي أقدم عليه نجلها بمثابة الوداع الأخير.


وأوضح التقرير أنه كان قد تم تشخيص إصابة الأم "جين ديفاين"، وهي من مقاطعة "ديربيشاير" في إنجلترا، بمرض سرطان الثدي في شهر يوليو لعام 2019، ويوثق الفيديو المرفق غناء نجلها "بيلي" لها للمرة الأخيرة قبل وفاتها.

واستعان "بيلي" بصديقة له تُدعى "إيلي ماري سكوت" لمساعدته في أداء أغنية للترفيه عن والدته التي كانت تصارع الموت، واضطر لأداء الأغنية في الحديقة الملحقة بدار الرعاية بسبب القيود المفروضة للسيطرة على تفشي جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن "بيلي" قوله إنه يحب الغناء ودائمًا ما كانت والدته تحب سماع غنائه، لذلك فكر في أن يعد لها مفاجأة أثناء صراعها مع المرض في دار الرعاية ويغني لها أغنيتها المفضلة؛ وتابع قائلًا إنه لن ينسى مطلقًا نظرات والدته أثناء مشاهدتها له من نافذة غرفتها، وأكد أن تأثير هذه النظرات عليها أصبح مؤثرًا بدرجة لا توصف خاصة في ظل وفاتها بعد ذلك ببضعة أيام.

وأشار إلى أن والدته كانت ذات شخصية قوية وإيجابية، وحتى بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان كانت مصرة على مواجهة المرض والتغلب عليه، وهو ما حاولت فعله لكنها للأسف خسرت معركتها مع المرض الخبيث.


وتوجه "بيلي" بالشكر خلال تصريحاته لموظفي دار الرعاية على مساعدتهم له في إعداد هذه المفاجأة لوالدته، والتي أصبحت بمثابة وداعه الأخير لها قبل أن تفارق الحياة؛ وكما يتبين في الفيديو المرفق، فقد تجمع عدد من موظفي الدار لمشاهدة الابن أثناء غنائه لوالدته في مشهد مؤثر.

تجدر الإشارة إلى أن عائلة "جين ديفاين" تمكنت من جمع تبرعات وصلت قيمتها إلى 4 آلاف جنيه إسترليني بهدف دعم دار الرعاية التلطيفية، وذلك من خلال إطلاق عدة حملات وفعاليات لجمع التبرعات.


قبل وفاتها .. موقف مؤثر من ابن تجاه والدته المصابة بالسرطان.. شاهد
قبل وفاتها .. موقف مؤثر من ابن تجاه والدته المصابة بالسرطان.. شاهد
قبل وفاتها .. موقف مؤثر من ابن تجاه والدته المصابة بالسرطان.. شاهد
قبل وفاتها .. موقف مؤثر من ابن تجاه والدته المصابة بالسرطان.. شاهد
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