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أصل الحكاية

زفاف رغم أنف كورونا.. زواج في الحجر الصحي بالبدل الوقائية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:02 م
زفاف في الحجر الصحي
زفاف في الحجر الصحي
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رشا عوني

رغم أنف كورونا، قرر عروسان في الهند إجراء حفل زفافهما بشكل غير تقليدي بعد التأكد من إصابة العروس بالفيروس التاجي، لكنهما لم يستسلما وقررا تحويل تلك الأزمة الصحية لحفل زفاف مختلف في الحجر الصحي .

 

استبدل العروسان فستان الزفاف والبدلة ، بأطقم زرقاء واقية مع استخدام معدات الوقاية الشخصية كالكمامة والقفازات، أما الكاهن الذي وقع الزواج، فقد ارتدى بدلة بيضاء ليصح شبيهًا برواد الفضاء، وذلك تحسبًا لعدم نقل عدوى كورونا ، بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية . 

 

تخلى العروسان عن مراسم الزفاف الهندية والتي عادة ما تضم أعدادا كبيرة من الضيوف، مع الأزياء المبهجة الملونة التي ترتديها العروس، وتم إجراء حفل صغير في مركز للحجر الصحي بقرية تابعة لولاية راجستان الغربية.


وبعد إنتهاء الحفل،  تم عزل كل من العروسين في المركز الذي أقيم كجزء من شبكة مرافق الحجر الصحي التي أقيمت في كل قرية هندية تقريبا.

زفاف رغم أنف كورونا.. زواج في الحجر الصحي بالبدل الوقائية
زفاف رغم أنف كورونا.. زواج في الحجر الصحي بالبدل الوقائية
زفاف رغم أنف كورونا.. زواج في الحجر الصحي بالبدل الوقائية
زفاف رغم أنف كورونا.. زواج في الحجر الصحي بالبدل الوقائية
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