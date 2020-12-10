إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بكفر شكر

أصيب ٧ أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق ميت الدريج كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقي اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق كفر شكر ميت الدريج إ نتقل العميد عبد العظيم سعيد مدير إدارة مرور القليوبية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص.





وأسفر الحادث عن إصابة ٧ اشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الجامعة وتم رفع السيارات المتسببة في الحادث وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.





من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الإدارة العامة للمرور بالقليوبية من إعادة الحركة المروروية لطريق الخانكة - السلام بعد حادث انقلاب أتوبيس مما أسفر عن إصابة 12 شخصا جرى نقلهم من خلال إسعاف محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية إلى مستشفى السلام بالقاهرة لتلقى العلاج اللازم.

وجري نقل 5 مصابين بواسطة إسعاف القليوبية فيما تم نقل مصاب بإسعاف الشرقية و6 آخرين بإسعاف القاهرة فنقل 6 مصابين.





وكان طريق "الخانكة - السلام" قد شهد إصابة 12 شخصا بسبب انقلاب أتوبيس أمام أحد المصانع مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بالطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير امن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بانقلاب أتوبيس أمام مصنع بطريق السلام الخانكة وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا وتولت النيابة التحقيق.





واكدت التحريات أن انقلاب الأتوبيس جاء نتيجة انفجار أحد الإطارات الأمامية للأتوبيس مما أدى إلى انقلابه وتم نقل المصابين لمستشفى السلام وتم تقديم الخدمة الصحية لهم جميعا.