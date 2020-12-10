اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، شروط مسابقة الدوري المصري الممتاز، للموسم الكروي الجديد 2020 – 2021، وذلك قبل انطلاق منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.





تنطلق منافسات الدوري المصري للموسم الجديد، غدًا الجمعة، بإقامة مباراة إنبي وأسوان، في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.









وجاءت أبرز الشروط العامة للمسابقة، أن تُسمى المسابقة "بطولة الدوري العام المصري الممتاز "بريزنتيشن"، للموسم 2020 – 2021.





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، لائحة شروط و عقوبات الموسم الجديد لموسم 2020-2021؛ إذ نشرت الجبلاية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " نص لائحة العقوبات بالكامل.

ومن المقرر أن ينطلق الدورى الممتاز غدا الجمعة، وتقام غدا 3 مباريات وهى مباراة انبى وأسوان على ستاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش والجونة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا على ستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وجاءت لائحة عقوبات الموسم الجديد كالآتى : " مستندات "