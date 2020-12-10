ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:45 م
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
Advertisements
محمد رشاد
نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، شروط مسابقة الدوري المصري الممتاز، للموسم الكروي الجديد 2020 – 2021، وذلك قبل انطلاق منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق منافسات الدوري المصري للموسم الجديد، غدًا الجمعة، بإقامة مباراة إنبي وأسوان، في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.


وجاءت أبرز الشروط العامة للمسابقة، أن تُسمى المسابقة "بطولة الدوري العام المصري الممتاز "بريزنتيشن"، للموسم 2020 – 2021.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، لائحة شروط و عقوبات الموسم الجديد لموسم 2020-2021؛ إذ نشرت الجبلاية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " نص لائحة العقوبات بالكامل.

ومن المقرر أن ينطلق الدورى  الممتاز غدا الجمعة، وتقام غدا 3 مباريات وهى مباراة انبى وأسوان على ستاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش والجونة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا على ستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وجاءت لائحة عقوبات الموسم الجديد كالآتى : " مستندات " 

اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021
اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021
اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021
اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021
اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021
اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021
اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021
اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021
اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الممتاز.. المصري يبحث عن نهاية سعيدة أمام وادي دجلة

جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد للدوري الممتاز

فرعوني .. الكشف عن الشعار الجديد للدوري المصري.. شاهد

منتصف أغسطس نهاية المسابقة.. مازن مرزوق يكشف خارطة الطريق للدورى الممتاز.. صور

مازن مرزوق.. عقوبات صارمة حيال الاعتراض على الحكام.. واستمرار الخمسة تغييرات.. صور

مران الزمالك.. راحة لـ طارق حامد ومشاركة الونش

ترشيحاتنا

في لقاء على السجادة الحمراء.. هنادي مهنى وأحمد خالد صالح: نتمنى العمل سويا.. فيديو

مفاجأة سارة .. مصر تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا اليوم..فيديو

تعافي أحمد فتحى من فيروس كورونا

أسماء جلال تكشف تفاصيل "أنصاف مجانين"

بيان رسمي.. بيراميدز يتعهد بالمنافسة على كل البطولات ويوجه رسالة لـ الأهلي

الرئيس السيسى يقف على أرض صلبة .. رسائل ماكرون للشعب المصرى . . فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها في ختام مهرجان القاهرة

بـ دانتيل .. أول صور من حفل خطوبة شدوى الحضري

شاهد.. هنا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل في ختام مهرجان القاهرة