بدء مشروع دخول الغاز الطبيعي إلى مركز ومدينة أرمنت بالأقصر





عقد المجلس التنفيذي لمدينة أرمنت غرب الأقصر برئاسة عبد الله عاشور، جلسة المجلس التنفيذي للمدينة لبحث الوضع الراهن للمشاريع القومية للبنية التحتية، وتم مناقشة نسب التنفيذ بالنسبة للصرف الصحي لقرى الرياينة، الرزيقات، المحاميد وعملية التوسعات لمحطة مياه أرمنت والتي تعتبر في المراحل النهائية ليتم استلامها.





وأوضح عاشور - خلال الجلسة اليوم الخميس- ما تم في قطاع الكهرباء من خلال ضخ استثمارات ما يقرب من 400 مليون جنيه خلال السنتين الماضيتين وجار تخصيص 4 قطع أراض لانشاء لوحات توزيع إضافية ومكاتب خدمة مواطنين.





وأشار عاشور إلى أنه جاري الآن البدء في مشروع دخول الغاز الطبيعي إلى مركز ومدينة أرمنت بداية من أرمنت الحيط ثم أرمنت الوابورات ثم على التوالى إلى باقي قرى مركز أرمنت.









وأوضح عاشور أنه جار التنسيق أيضًا مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة الثامنة لمرور البريمة أسفل الطريق السريع.

ومن جانبها، أفادت مدير إدارة الري بأرمنت المهندسة صفاء البرعي أن شركة غاز مصر قامت بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص لعمل البريمة أسفل ترعة أصفون على عمق يقرب من 20 مترًا.



