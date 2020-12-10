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بدل واقية.. كورونا يغير ملامح أسبوع الموضة في الصين

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية الآن تفاصيل تغيير فيروس كورونا لأسبوع الموضة في الصين لهذا العام ..

  اتجهت صناعة الموضى لهذا العام فى الصين لمواكبة لاستمرار تهديد الفيروس ففي أسبوع الموضة في الصين لهذا العام انطلقت عارضات الأزياء ببذلات واقية استهدفت من خلالها القطاع الطبي على الرغم من تضرر اقتصاد الصين نتيجة تفشي كورونا..

وذكر التقرير أن هناك بعض الصناعات في الصين انتعشت وحققت مردودات إيجابية كصناعات البدل الواقية للأطباء في الصين وعلى الرغم من كون الصين مهد فيروس كورونا ..

إلا أن حجم صادرات منتجاتها الطبية الوقائية بلغ أكثر من ٧٠ مليار دولار أمريكي لهذا العام والاقتصاديون حذروا من أن العديد من عمليات الشراء المتعلقة بـكورونا كالأقنعة والكمامات لن تحدث مرة أخرى ، حيث من المتوقع أن يتم طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم قريبًا.

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